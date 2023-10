Polski klub ewenementem na skalę światową. Seria, która nie ma końca

Sezon 2023 dla ebut.pl Stali był niczym przejażdżka kolejką górską. Początkowo kibice rozpaczali po odejściu Bartosza Zmarzlika i nierzadko atakowali obecny zarząd klubu za to, że ten zbyt łatwo oddał zawodnika do Platinum Motoru Lublin. Wiosną w mieście nad Wartą odżyły jednak nadzieje na sukces, bo przychodzący za trzykrotnego mistrza Oskar Fajfer stał się jednym z objawień rozgrywek. Swoje dokładali ponadto liderzy i tak oto po fazie zasadniczej gorzowianie dość niespodziewanie stali się kandydatami do zdobycia medalu.

Fani w żółto-niebieskich barwach zostali brutalnie wybudzeni z pięknego snu informacjami, jakie nadeszły z Łotwy. W jednej z rund Grand Prix paskudny upadek zaliczył Anders Thomsen i podobnie jak przed rokiem Duńczyk zakończył sezon akurat w najgorszym możliwym momencie. Bez jednego z liderów podopieczni Stanisława Chomskiego nie przebrnęli etapu ćwierćfinałów. Do awansu jako lucky loser po przegranym dwumeczu z Tauron Włókniarzem, ebut.pl Stali zabrakło pojedynczych punktów, ponieważ minimalnie lepsi okazali się żużlowcy For Nature Solutions Apatora. Torunianie zaskoczyli świetną postawą na trudnym terenie w Lublinie.

Nota dla drużyny: 4. Wicemistrzowie kraju z sezonu 2022 udowodnili w tegorocznych rozgrywkach, że istnieje życie bez Bartosza Zmarzlika. Nie lubimy gdybać, ale zapewne w pełnym składzie do końca walczyliby o udział w finale PGE Ekstraligi.

Nota dla trenera: 4. Stanisław Chomski to marka sama w sobie. Do idealnej noty (5) zabrakło mu naszym zdaniem większej odwagi. Zdecydowanie więcej szans powinien otrzymywać rozwijający się Mathias Pollestad, a nie Wiktor Jasiński. Z objeżdżania starszego od Norwega wychowanka ebut.pl Stal nie miała zbyt wielkiego pożytku, bo 23-latek pozytywnie zaskoczył zaledwie parę razy.

On zawiódł najbardziej: Mateusz Bartkowiak. Junior znalazł się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że w listopadzie podpisze kontrakt z nowym klubem, występującym na zapleczu PGE Ekstraligi. To dla zawodnika ostatni dzwonek na poprawę, bo w przeciwnym wypadku będzie zmuszony zejść jeszcze niżej lub nawet zakończyć karierę. Osobna kwestia u niego to ciągłe urazy, które hamują rozwój. Kto wie, gdzie ten utalentowany chłopak byłby teraz, gdyby nie liczne złamania.

On zasłużył na podwyżkę: Szymon Woźniak. Za Polakiem najlepszy okres w karierze. Poza świetną jazdą w PGE Ekstralidze, zachwycił również na arenie międzynarodowej, dostając się do elitarnego Speedway Grand Prix. Udział w prestiżowym cyklu to zwłaszcza dodatkowe wydatki.

Liczba: 2012. Od tego roku ebut.pl Stal melduje się w finałach PGE Ekstraligi tylko w latach parzystych. Brzmi to wręcz nieprawdopodobnie. Kibice pewnie liczą na to, żeby seria została podtrzymana, bo to będzie oznaczało walkę o złoty medal w sezonie 2024.

