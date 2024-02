Polski klub dostał odpowiedź. Kolejnej szansy nie będzie. To koniec

Kolejarz Rawicz kupił sobie czas do końca stycznia

Potem tenże właściciel zmienił zdanie. Stwierdził, że jednak złoży papiery licencyjne, a potem się zobaczy. Kiedy jednak prokuratura poinformowała o zatrzymaniu Sławomir K. , który pociągał w Kolejarzu za wszystkie sznurki, to stało się jasne, że to może się źle skończyć.

W listopadzie 2023 zespół licencyjny dostał z Rawicza coś, co można nazwać świstkami papierów. Wniosek o licencję został odrzucony, ale ci, którzy zostali w Kolejarzu, próbowali jeszcze ratować sytuację . Złożyli odwołanie do zarządu głównego PZM. Kupili sobie czas do 26 stycznia. Nie zmieścili się jednak w tym terminie, choć wcześniej zaklinali się, że uzupełnią braki i spełnią wszystkie kryteria.

W tym czasie klub nie zrobił nic

Najgorsze jest to, że to wcale nie musiało się tak skończyć. Pomocną dłoń do Kolejarza wyciągał prezes FOGO Unii Leszno Piotr Rusiecki, który chciał w Rawiczu zrobić coś na kształt zespołu rezerw Unii. Taka drużyna funkcjonowała w Rawiczu już wcześniej, przed nastaniem ery Sławomira K. Teraz jednak prezes nie znalazł partnerów do rozmów. On sam policzył, że taki zespół kosztowałby 700 tysięcy złotych. Deklarował, że wyłoży połowę. Na drugą nie było jednak chętnych.