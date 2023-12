Polski klub dostał drugą szansę! Nie może jej zmarnować

Przez to stracili zawodników

Nie wiadomo w dalszym ciągu, co będzie z Adrianem Gałą. Polak podpisał kontrakt warszawski z Wybrzeżem Gdańsk i na ten moment przygotowuje się do sezonu. Jego przygoda w Poznaniu wydaje się jednak bez żadnych wątpliwości zakończona. Z klubu odeszli również Oskar Hurysz, Karol Żupiński i Kacper M. Grzelak. Tylko pierwszy z nich znalazł drużynę i dołączył do Zielonej Góry.