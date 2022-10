Polski junior udostępnił otrzymane groźby. „Obyś skończył na wózku”

Żużlowcy zbyt często zmagają się z hejtem

W upadku Polaka nie widać było ani krzty celowości, ale internetowemu frustratowi wystarczyło to do wydania wyroku na młodzieżowca. 21-latek udostępnił w sieci wszystkie otrzymane od niego wiadomości. - ZA TO CO ZROBIŁEŚ NIEPOWINIENEŚ MIEĆ 1 ZĘBA (pisownia oryginalna) - to naprawdę najbardziej delikatne z wielu użytych przez hejtera haseł. Oberwało się nawet matce zawodnika.