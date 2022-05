Polski junior grzmi: „Te zawody nie powinny się odbyć!”

Jeden punkt, dwa defekt i wykluczenie. Z takim dorobkiem swój debiut w zawodach rangi Indywidualnych Mistrzostw Świata Juniorów zakończył Wiktor Przyjemski. Nie starczyło mu to nawet do zajęcia miejsca w najlepszej szesnastce zawodów, bo wyżej od niego uplasował się rezerwowy Bruno Belan. Co gorsza, siedemnastoletni Polak wyglądał na motocklu jeszcze słabiej niż mogłaby o tym świadczyć sucha statystyka. Na zlanym ulewą torze praskiej Markety zawodnik Abramczyk Polonii miał ogromne trudności z tym, by w ogóle złożyć się do jazdy ślizgiem.

Wiktor Przyjemski: Te zawody nie powinny się odbyć!

- Na pewno tor nie należał do najłatwiejszych. Na moje te zawody wcale nie powinny się odbyć. Oczywiście, wszyscy mieli takie same warunki, ale sądzę, że wczoraj tor po prostu nie nadawał się do jazdy dla nas, młodych - mówił przed kamerami Canal+ następnego dnia, podczas spotkania Metalika Recykling Kolejarza Rawicz z Unią Tarnów, w którym brał gościnny udział. - Miałem problemy z dopasowaniem się do nawierzchni, wciąż jeszcze bolał mnie nadgarstek po upadku sprzed dwóch tygodni, ale przede wszystkim ten tor był dla nas po prostu niebezpieczny. Byli tam wczoraj uczestnicy cyklu Grand Prix, którzy też mówili, że nie jest zbyt ciekawie i sami nie chcieliby na nim jeździć - zdradził Natalii Pietrusze, reporterce stacji.

Niektórzy obserwatorzy zakładali, że najmłodszego w całej stawce bydgoszczanina mogła najzwyczajniej w świecie zjeść trema związana z debiutem w turnieju o tak wysokiej randze. Przyjemski stanowczo zaprzeczył jednak takim głosom. - Podchodziłem do tych zawodów na luzie. Chciałem po prostu pokazać się z jak najlepszej strony i niczym nie stresować. Niestety, nie wyszło. Przede mną jeszcze bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o jazdę w tak trudnych warunkach i dopasowywanie sprzętu - powiedział.

W sobotę poszło mu już o niebo lepiej. W trzech startach na Stadionie imienia Floriana Kapały otarł się o komplet zdobywając 7 punktów i bonus. Na kolejną okazję do nauki nie będzie musiał czekać zbyt długo, bo już w niedzielę jego Abramczyk Polonia podejmie w Bydgoszczy Aforti Start Gniezno w ramach siódmej kolejki eWinner 1. Ligi Żużlowej.