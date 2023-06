To był udany weekend dla Ryszarda Kowalskiego. Polski inżynier uchodzący za najlepszego tunera na świecie znów okazał się zwycięski. To za sprawą Bartosza Zmarzlika, który w imponującym stylu wygrał rundę Grand Prix Polski w Gorzowie Wielkopolskim.

Polski tuner ma się ciągle dobrze

To efekt doskonałej jazdy Zmarzlika, który w sobotę czarował w Gorzowie. Lider klasyfikacji cyklu mówił nawet, że czuje się tak świetnie, że szybki byłby na każdy swoim silniku. Ekspert Krzysztof Cegielski pokusił się nawet o stwierdzenie, że zawodnik Motoru Lublin jest w najwyższej formie w swojej karierze. To jednak nie koniec dobrych informacji dla Kowalskiego, który ma szansę kolejny rok z rzędu doprowadzić swojego zawodnika do tytułu mistrza świata.