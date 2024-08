Polski gwiazdor w szoku po tym, co zrobił mu klub. Złapał za telefon

Nic dziwnego, że Pawlicki nie chciał się ruszać

Pawlicki w tym roku zarobił już 2,4 miliona złotych (kwota za podpis plus premia za 126 punktów). Nic dziwnego, że nie chciał się ruszać z Falubazu. Już jakiś czas temu zadeklarował w mediach, że on nie szuka nowej pracy . W Zielonej Górze stawiają jednak na inną koncepcję.

Już wcześniej robotę w Falubazie stracił Przemysław Pawlicki, starszy brat Piotra. Na jego miejsce pozyskano Taia Woffindena. Zielonogórski klub teraz poszedł za ciosem i wymienił Piotra na Leona Madsena. W Falubazie zdają sobie sprawę , że bracia Pawliccy niczego nie gwarantują, a to, że w tym roku nie tylko udało się uratować ligę, ale i awansować do play-off było w znaczącej mierze kwestią szczęścia. Falubaz rzutem na taśmę wyrwał punkty osłabionemu Apatorowi Toruń (jechali bez Emila Sajfutdinowa), skorzystał też na tym, że FOGO Unia Leszno jechała wiele spotkań bez swojego lidera Janusza Kołodzieja.

Teraz Pawlicki dzwoni po klubach

W Grudziądzu mają o czym myśleć

Dla GKM-u telefon od Pawlickiego był zaskoczeniem, bo w Grudziądzu już się pogodzili z tym, że w składzie na sezon 2025 będą: Tarasienko, Pludra, Max Fricke, Jaimon Lidsey i Michael Jepsen Jensen. Gdyby miał dojść Pawlicki, to trzeba by szukać zastępstwa za Pludrę i rezygnować z Lidseya. Problem w tym, że Pawlicki w tym sezonie zdobył tylko o 8 punktów więcej od Lidseya. Można więc powątpiewać w to, czy ta zamiana ma sens. GKM nie podjął jednak jeszcze decyzji, co zrobić.