"Polski gwiazdor spuszcza łomot. Rzuca wyzwanie Zmarzlikowi"

Utarło się już, że praktycznie nikt nie jest w stanie w ciemno założyć, co danego dnia pokaże Patryk Dudek . Kapryśna dyspozycja byłego wicemistrza świata nikomu nie służy. W jego wypadku ciężko jest cokolwiek przewidzieć, choć ostatnio prezentuje się wybitnie. Wiemy, kto postawił go na nogi.

"Wyrzutek" postawił polską gwiazdę na nogi

Kiedy spojrzymy na tunerów zawodników z cyklu Grand Prix, to właściwie tylko Mikkel Michelsen korzysta z usług Flemminga Graversena. Niegdyś mechanik był jednym z pierwszych wyborów. Wielu zawodników chwaliło sobie jego pracę, kilku też notowało przemianę, na przykład Jarosław Hampel, mając w ramie jego jednostkę. W gruncie rzeczy to już przeszłość, bo jego notowania dawno spadły.

Nie zniechęciło to jednak Patryka Dudka, który od tego sezonu współpracuje ze szwedzkim inżynierem. Silniki przygotowują mu również Ashley Holloway i Michał Marmuszewski, ale to właśnie na Graversenie bryluje w ostatnich tygodniach. W Polsce nastały upały, a przyjęło się, że właśnie wtedy dużo łatwiej się dostroić, z czym Dudek miał wielokrotnie problem. Teraz nawet wygrana ze Zmarzlikiem nie sprawia mu żadnego kłopotu.

Zmarzlik ma się czego obawiać, mało kto w to wierzył

To właśnie na tych jednostkach wygrał 1. finał indywidualnych mistrzostw Polski w Łodzi, ogrywając dwukrotnie 4-krotnego mistrza świata. Nazajutrz poprowadził KS Apator Toruń do zwycięstwa nad Orlen Oil Motorem Lublin. Polak jest po prostu w sztosie i wielu kibiców nie rozumiało decyzji selekcjonera reprezentacji Polski o braku szansy dla Dudka w Speedway of Nations. Ich zdaniem był on w stanie uchronić nas od kompromitacji.