Polski gwiazdor cierpi. Tylko jedno chodzi mu po głowie

Nie tak dawno Maciej Janowski był największym rywalem Bartosza Zmarzlika na krajowym podwórku. Gdy panowie wyjeżdżali na tor, leciały iskry . Poziom napięcia między nimi był tak ogromy, że kiedy stawali obok siebie na podium, to Janowski nawet na Zmarzlika nie patrzył . Dziś te obrazki to przeszłość.

Sezon 2023 uratowała mu szarża w finale Drużynowego Pucharu Świata

Zawodnik Betardu Sparty Wrocław już rok temu był mocno przeciętny. W zasadzie, gdyby nie błysk w finale Drużynowego Pucharu Świata i jego szarża dająca nam złoto, to nie pamiętalibyśmy, że taki zawodnik w sezonie 2023 w ogóle jeździł . A teraz Janowski zaczął słabo i choć wciąż miewa turbulencje, to jednak widać, że powoli zaczyna się stabilizować.

- On cierpiał przez odpadnięcie z Grand Prix. Nie spodziewał się tego - mówi nam żużlowy menadżer Jacek Frątczak. - To musiało się odcisnąć na jego psychice, ale widać, że już z nim lepiej. Rozmawiałem z nim w Debreczynie przy okazji rundy SEC i mam pewne wnioski.

Teraz po głowie chodzi Janowskiemu jedna myśl

- Maćkowi chodzi teraz po głowie jedna myśl: wrócić do Grand Prix. Według mnie to może być klasyczny przykład zawodnika, który robi krok do tyłu, żeby potem zrobić dwa do przodu. Według mnie to mu się uda - komentuje nasz ekspert.