Polski gwiazdor bije się w pierś. Po tym pytaniu włosy stanęły mu dęba

Dominik Kubera, reprezentant Polski: - To były trudne zawody dla mnie. Po pierwszym wyścigu zrobiłem największy błąd, który zaważył na całym turnieju. Później miałem lekki defekt przed moim trzecim wyścigiem, wynikający z nerwów i chaosu, który u nas panował. Następnie straciłem dwie pozycje na dystansie, więc to ja zawaliłem te zawody. Wszystko przez decyzje na torze i nie tylko, które podejmowałem. Mogłem wyciągnąć więcej, gdybym dowoził te punkty, byłbym chociaż w półfinale.

To przez to Zmarzlik odpadł z turnieju. Kubera był w szoku

Co to był konkretnie za defekt?

- Nazwałem to defektem, ale tak naprawdę to był nasz chaos i błąd z naszej strony, małe nieporozumienie z mechanikami, takie sytuacje się czasem zdarzają.

- Pierwszy raz takie coś usłyszałem i to jeszcze od dziennikarza. Szacunek, że masz takie informacje. Uznałbym to za złośliwość rzeczy martwych i na tę kwestie nie mamy żadnego wpływu.

Zadziwiająca statystyka Polaka. O co tutaj chodzi?

- Tak jest i nie mam pojęcia dlaczego. Nie ukrywam, że liczyłem tutaj we Wrocławiu na coś więcej, bo lubię tutaj startować. To jest świetny tor i podczas meczów ligowych radzę sobie całkiem nieźle. A dzisiaj mi nie poszło, ale przeanalizowaliśmy na chłodno te zawody i każdy wyścig. Za dużo popełnionych błędów z mojej strony i zabrakło tych pogubionych punktów, by awansować do półfinału.

- Znaczy to nie jest też coś złego, bo sugeruję się czymś, co było wcześniej, ale te rundy, szczególnie polskie, mi po prostu nie wychodzą. Miałem kilka sytuacji, że byłem po prostu w najgorszym możliwym miejscu na torze. Często kilka rzeczy musi się złożyć na to, by przywieźć dobry wynik, a czasem nic nie wychodzi. Nie ma złotej recepty na wygrywanie, byłoby to za łatwe, taki jest ten sport.