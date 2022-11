Polski diament oszlifuje się za granicą. Mógł wybrać lepiej?

Choć Wiktor Przyjemski zadebiutował w ligowych rozgrywkach w sezonie 2021, to już zdobył spory szacunek wśród polskich kibiców. Skalą jego talentu i łatwością wejścia w dorosły świat żużla zachwycają się zgodnie niemal wszyscy eksperci. W tegorocznym sezonie siedemnastolatek wykręcił szóstą najlepszą średnią biegopunktową na zapleczu PGE Ekstraligi udowadniając, że przypisywany mu od początku kariery przydomek "następca Tomasza Golloba" wcale nie musiał być wymyślony na wyrost.

Co jednak oczywiste w tym wieku, Przyjemski wciąż jeszcze ma sporo wad i problemów. Za największy z nich uważa się zdecydowanie dyspozycję, jaką prezentuje w trudniejszych warunkach torowych. Na wymuskanych, perfekcyjnie przygotowanych obiektach w Polsce radzi sobie fenomenalnie, ale za granicą - gdy nawierzchnia i geometria sprawiają zawodnikom nieco więcej kłopotu - zdarza mu się najzwyczajniej w świecie pogubić.

Oczywiście, nie zawsze poza granicami Rzeczypospolitej idzie mu słabo. Weźmy choćby taki półfinał Indywidualnych Mistrzostw Europy Juniorów rozegrany we wrześniu w czeskim Pilznie. Przyjemski pewnie triumfował w tych zawodach tracąc punkt w zaledwie jednym wyścigu. Tak samo było 2 miesiące wcześniej w łotewskiej Rydze, gdzie bydgoszczanin wraz z Oskarem Paluchem i Franciszkiem Karczewskim zapewnił reprezentacji Polski złoto Mistrzostw Europy Par do lat 19.

Czas na nowe wyzwania

Przyjemski i jego otoczenie deklarowali, że są świadomi swych wad i niedociągnięć, a także - co chyba nawet ważniejsze - zamierzają od razu z nimi walczyć poprzez znalezienie siedemnastolatkowi klubu w którejś z zagranicznych lig. W minionym tygodniu oficjalnie przedstawiono go jako nowego reprezentanta szwedzkiej Rospiggarny Halstavik.

To ruch w dobrym kierunku, ale czy aby na pewno otoczenie polskiego talentu podjęło najlepszą możliwą decyzję. Eksperci specjalizujący się w zagranicznych rozgrywkach żużlowych zauważają, że szwedzkie tory są stosunkowo proste, bardzo podobne do tych spotykanych w Polsce. Co gorsza, w porównaniu z innymi obiektami w tym kraju, Hallstavik rysuje się jako jeden z najprostszych.