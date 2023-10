Polski diament był na celowniku prawie wszystkich klubów. "Nie poszedłem za pieniędzmi"

Sebastian Zwiewka, Interia: Dlaczego zdecydowałeś się na transfer do Motoru?



Wiktor Przyjemski, nowy zawodnik Platinum Motoru Lublin: Ofert było dużo. Sporo osób zarzuca mi, że poszedłem za pieniędzmi. Tak nie było, bo z dwóch klubów miałem jeszcze korzystniejsze propozycje pod względem finansowym. Wybrałem Motor, ponieważ miałem w tym klubie krótki epizod. Startowałem tam w Drużynowych Mistrzostwach Polski Juniorów. Od środka zobaczyłem, jak wygląda jazda w tym klubie. Na torze w Lublinie miałem wiele okazji się ścigać i moje wyniki były dobre. Polubiłem go. Znam też kilku chłopaków, którzy jeżdżą w Motorze: Mateusza Cierniaka, Dominika Kuberę i Bartka Zmarzlika. Będę mógł podpatrywać najlepszych, czyli Bartka oraz Fredrika Lindgrena. To dla mnie plus, bo są topowymi zawodnikami. Dużo rzeczy złożyło się na to, że podpisałem prekontrakt w Lublinie.



Słychać opinie, że junior startujący w takim dream teamie może mieć ciężko o dodatkowe wyścigi. Nie zastanawiałeś się nad tym, że w innym miejscu mógłbyś pojechać cztery lub nawet pięć razy?



- Wyścigi też się liczą, ale spójrzmy na sezon 2023. Mateusz Cierniak miał dużo startów, a w innych klubach juniorzy już nie. Może jeszcze Damian Ratajczak w Fogo Unii Leszno miał troszkę więcej jazdy niż tylko swoje programowe trzy biegi. Skupialiśmy się na startach, natomiast najbardziej patrzyliśmy na otoczenie.



Przyjemski został już powitany w Motorze Lublin

Zostałeś już zaprezentowany przed lubelską publicznością. Jak wrażenia?



- Fajna, duża impreza. W zasadzie pierwsza taka w polskim żużlu, bardzo mi się podobało. Wyszło super, moje przywitanie też było głośne, bardzo dziękuję za to kibicom Motoru. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie tak samo będą mnie dopingować.



Dołączasz do drużyny, która w dwóch ostatnich sezonach zdobyła dwa złote medale DMP. Jaki jest twój cel?



- Moim małym celem jest złoto, które byłoby już trzecim z rzędu dla Motoru. Na sukces składa się wiele czynników, ale o to chcę powalczyć. Mam nadzieję, że się uda.



Uzgodniłeś z Motorem kontrakt tylko na rok. Ile lat planujesz tam spędzić?



- Nie ukrywam, że będę patrzył na Polonię Bydgoszcz, bo chciałbym tam jak najszybciej wrócić. Mam nadzieję, że Motor będzie dla mnie bardzo dobrym miejscem i będę mógł tam się rozwijać. Chcę jeździć w Lublinie jak najdłużej.



Przyjemski: Przed meczem tego nie planowałem

Po meczu Polonia - ROW stojąc na murawie, powiedziałeś kibicom "wybrałem inny klub". Czyli decyzja o transferze do Lublina była podjęta wcześniej?



- Po meczu w Bydgoszczy podjąłem decyzję, że przenoszę się do Motoru. Do samego końca czekaliśmy, jak ten sezon się rozwiąże i w której lidze wystąpi Polonia. Gdybyśmy awansowali, to na pewno zostałbym w Bydgoszczy. O to walczyłem. Dziękuję kibicom za godne pożegnanie. Z ich strony nie było żadnych złych słów. Zawsze skandowali moje nazwisko - zarówno jak wygrywałem, czy przegrywałem. Mam nadzieję, że jeszcze to kiedyś w Bydgoszczy się wydarzy.



Właśnie nie obawiałeś się, że kilka osób z trybun krzyknie kilka nieprzychylnych słów? Ogłosiłeś odejście chwilę po przegranym półfinale, kiedy serca kibiców były zranione, a tutaj jeszcze informacja o odejściu ich ulubieńca.



- Z tymi wszystkimi kibicami jestem związany, dlatego moje wyjście na murawę było w wielkim stresie. Wszyscy to widzieli. Była to ciężka sytuacja dla mnie, ale po prostu chciałem się godnie pożegnać i zrobić to na stadionie. Uważam, że nie mogłem podjąć lepszej decyzji. Dziękuję raz jeszcze bydgoskim kibicom, bo skandowali moje nazwisko, nawet jak powiedziałem im, że odchodzę.

Była to spontaniczna decyzja czy planowałeś wyjście na murawę już wcześniej?



- Przed meczem tego nie planowałem. Taka myśl pojawiła się w mojej głowie gdzieś w połowie zawodów, kiedy widziałem, że wynik jest już trudny do uratowania. Po czternastym wyścigu szepnąłem coś na ucho do mojego menedżera i zapytałem, czy dałoby załatwić moje wyście na murawę, jeśli faktycznie Polonia nie awansuje do finału. Chciałem po prostu wyjść i przekazać to kibicom.



Jak oceniasz transfery Polonii? Tacy zawodnicy jak Krzysztof Buczkowski czy Kai Huckenbeck mogą dać awans do PGE Ekstraligi?



- I liga była wyrównana w tym sezonie, więc ciężko powiedzieć. Na pewno są to dobrzy zawodnicy. Krzysztof w Falubazie spędził dwa wspaniałe lata. Chyba nie mógł lepiej sobie wymarzyć tej historii. Polonia dalej chce walczyć o awans, a ja będę jej kibicował. Mam nadzieję, że osiągną jak najlepszy wynik.



Ostatni raz Buczkowski jeździł w Polonii, jak miałeś... 8 lat. Pamiętasz te czasy?



- Pamiętam, że byłem na jednym meczu. Wtedy skupiałem się na kimś innym, ale pamiętam, że był taki zawodnik i razem z tatą też mu kibicowaliśmy.



Wiktor Przyjemski / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Wiktor Przyjemski / Jarosław Pabijan / Flipper Jarosław Pabijan