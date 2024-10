Polski biznesmen zaszalał. Potęga ze wschodu wydała 12 milionów na gwiazdy

Nowak i Thorssell, czyli solidny fundament

Do tak solidnego fundamentu dołożono Keynana Rew. FOGO Unia Leszno bardzo chciała go zatrzymać, ale oferta ze Stali była z gatunku tych nie do odrzucenia. Różne kwoty krążyły (nawet 700 tysięcy za podpis i 7 tysięcy za punkt), ale finalnie Rew miał dostać 650 tysięcy za podpis i 6 tysięcy punkt.

Znakomity kontrakt dla Przedpełskiego

Milion dla Woffindena

Na podpisy dla seniorów Stal wydała 3,7 milionów złotych. Jak się dołoży juniorów, to wyjdzie ponad 4 miliony. A jeśli do tego doda się punkty, jakie zawodnicy zdobędą w sezonie, to Stal musi się liczyć z wydatkiem na poziomie 12 milionów. Nie powinno być to jednak problemem, bo już wcześniej mówiło się, że Stal może mieć całkowity budżet przekraczający kwotę 14 milionów złotych.