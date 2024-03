Polski biznesman buduje potęgę. Po awansie ich budżet wzrośnie trzykrotnie

Po reaktywacji w 2020 zaczynali z budżetem nieprzekraczającym 2 miliony złotych. Rok temu zrobili awans do Metalkas 2 Ekstraligi mając w kasie 4,5 miliona. W tym sezonie budżet na pewno przekroczy 7 milionów, a jak Texom Stal Rzeszów awansuje do play-off, to wydatki sięgną 9 milionów. Jednak to wszystko nic w porównaniu z tym, co Stal szykuje po ewentualnym awansie.