Polska traci kolejny talent, "zwyczajnie mi wstyd". To koniec jego kariery

Miesiąc temu pisaliśmy o bardzo trudnym momencie kariery Wiktora Jasińskiego, który powiedział wprost. - Nie chcę dokładać do tego sportu i się zapożyczać. Wolę pojeździć za darmo na motocrossie - wyznał. W podobnej sytuacji był również Damian Dróżdż. Choć wcześniej nie wyobrażał siebie w innej roli, to poniekąd został do tej decyzji zmuszony.