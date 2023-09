Polska perełka wciąż marzy o medalu mistrzostw świata. Stanie przed wielką szansą

- Celuję w medale. Nie mam tak, że się "łudzę", czy nie. Nie życzę nikomu źle. Mam nadzieję, że cykl objedziemy do końca w zdrowiu. Chcę dołożyć medal do swojej kolekcji - powiedział Bartłomiej Kowalski.

Nigdy nie był w Vojens. Otrzymał wskazówki o torze

Trzymamy kciuki, by Kowalskiemu poszło w Vojens co najmniej tak dobrze, jak jego kolegom z młodzieżowej kadry rok temu, kiedy Polacy sięgali po mistrzostwo świata. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, nasi reprezentanci zdobędą dublet w Vojens, a nie jest wykluczone, że i Damian Ratajczak stanie na podium.

Czuje się gotowy na pozycję U-24

Niedawno Bartłomiej Kowalski wyznał, że transfer do Betard Sparty Wrocław to była jego najlepsza decyzja w dotychczasowej karierze. W przyszłym sezonie ma pełnić w Sparcie rolę zawodnika do lat 24. Młodzieżowiec Sparty czuje się na siłach, by podjąć to wyzwanie.