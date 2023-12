Polska liga wywołała oburzenie. "Komu to jest potrzebne?"

Kibice pytają, o co tutaj chodzi?

- Bardzo mnie śmieszy ten podział - mówi nam Zbigniew Rozkurt, były działacz żużlowy, a obecnie ekspert i dziennikarz. - Jest PGE Ekstraliga, 2. Speedway Ekstraliga i 2. Liga Żużlowa, która de facto jest trzecim poziomem rozgrywek w Polsce, a na dodatek przyjęła nazwę Krajowej Ligi Żużlowej. Zresztą jaka to jest krajowa liga? Przecież mamy dwie drużyny z innych krajów. To już lepiej byłoby to nazwać międzynarodową ligą. Nie wiem, komu jest to potrzebne i mają służyć te nazwy. Zdecydowanie bardziej preferuje prostotę w nazewnictwie - argumentuje.