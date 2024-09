Polska liga w rozsypce. Nie ma chętnych, a Gortat im nie pomoże

Metalkas 2 Ekstraliga, to brzmi dumnie, ale może być wielki problem ze skompletowaniem ośmiozespołowej ligi . Największe kłopoty są z potencjalnym beniaminkiem i drużyną H. Skrzydlewska Orzeł Łódź.

Za kilka dni Skrzydlewski zlikwiduje klub

Witold Skrzydlewski, właściciel Orła Łódź już jakiś czas temu ogłosił sprzedaż za złotówkę , ale nikt nie chce kupić klubu. Spore grono kibiców liczyło na Marcina Gortata, pochodzącego z Łodzi fana żużla, ale ten powiedział w Magazynie PGE Ekstraligi, że nie stać go na klub. Bo kupno za złotówkę to jedno, a potem trzeba jeszcze znaleźć kasę na utrzymanie zespołu. Skrzydlewski przyznał, że w tym roku dołożył 5 milionów, ale więcej dokładać nie chce.

Zegar tyka , bo Skrzydlewski jakiś czas temu powiedział nam, że jeśli do końca września nie znajdzie chętnego na prowadzenie klubu, to po prostu zlikwiduje Orła i po żużlu w Łodzi zostaną tylko wspomnienia.

Z beniaminkiem też mogą być kłopoty

Orzeł, to nie jedyny problem. Drugi może być z beniaminkiem. Zwłaszcza jeśli awansuje Unia Tarnów, a na to się zanosi. Unia nie ma stadionu spełniającego wymogi. Organizacyjnie też nie stoi najlepiej. Trudno się dziwić. Do tego sezonu klub przystąpił na "wariackich papierach", bo Grupa Azoty zaprzestała sponsorowania z dnia na dzień, a nowego sponsora, który wyłożyłby kilka milionów, nie znaleziono.