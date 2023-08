Polska liga pełna milionerów. Takich pieniędzy nie ma nigdzie indziej

Sezon 2023 będzie rekordowy pod względem pieniędzy zarobionych przez zawodników PGE Ekstraligi. Najlepsi żużlowcy świata inkasują grube miliony za starty w Polsce. Jeszcze kilka - kilkanaście lat temu kontrakty przekraczające milion złotych były wyjątkiem i dotyczyły tylko najlepszych. Kiedy Tomasz Gollob w 2004 roku przechodził z Polonii Bydgoszcz do Unii Tarnów, to całe żużlowe środowisko żyło tym transferem. Najlepszy wówczas Polski zawodnik miał otrzymać kontrakt na poziomie około 1,5 miliona złotych. To było tak dużo, że wszyscy ściągali szczęki z podłogi.