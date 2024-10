Polska liga na zakręcie. Tak źle nie było już dawno

Takie są możliwe warianty w KLŻ

W tej sytuacji pewne startów w KLŻ są dwa zespoły z zagranicy - Landshut Devils i Lokomotiv Daugavpils oraz Kolejarz Opole i Polonia Piła. Dalej mamy wielką niewiadomą. Jeśli Unia i Orzeł wystartują w 2. Metalkas Ekstralidze, to szczebel niżej trafi Start Gniezno i Wybrzeże Gdańsk. Bardziej prawdopodobna wersja jest taka, że przynajmniej jedna z tych drużyn zostanie zaproszona na zaplecze PGE Ekstraligi. A mogą trafić tam nawet obie. W każdym razie niepowodzenie Unii Tarnów czy Orła Łódź będzie miało negatywne następstwa dla KLŻ.

Żużlowym decydentom pozostanie trzymać kciuki za Kraków. Tamtejsi działacze odgrażają się, że w tym roku na pewno uda się zgłosić drużynę do rozgrywek ligowych. Mniej więcej rok temu padały te same zapewnienia, więc te informacje trzeba traktować z rezerwą. Niemniej w stolicy Małopolski mają mieć już zbudowane zaplecze sponsorskie. Czas jednak pokaże, co z tego będzie.