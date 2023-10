Polska kopalnia złota. Za dominację płacimy wysoką cenę. Czułe słówka na pokaz

Polska w tym roku zdobyła 7 złotych medali na 8 możliwych do zdobycia. Nasi wygrali żużlowy mundial i to zarówno wersję seniorską (DPŚ), jak i tę dla juniorów (SoN2). Polak Bartosz Zmarzlik został mistrzem świata (GP), a nasza młodzież zajęła całe podium SGP2, czyli Grand Prix dla juniorów.

Przez tą naszą dominację jesteśmy przez światowe władze wykluczani

Ta nasz dominacja kłuje w oczy światowe władze. Oficjalnie wszystko jest cacy. Są uśmiechy, selfie, a prezydent FIM Jorge Viegas wręczając Zmarzlikowi złoto szepcze mu do ucha czułe słówka. Jednak już żużlowe władze tejże federacji tego samego Zmarzlika potrafiły wykluczyć z rundy GP za nieregulaminowy strój, bez logo sponsora na piersi. Nasi eksperci nie są zapraszani do komisji wyznaczających kierunki rozwoju żużla. W jury najważniejszych zawodów brakuje polskich działaczy i sędziów, choć nawet nasz najgorszy arbiter z Ekstraligi jest lepszy od każdego Anglika, Szweda czy Duńczyka sędziującego w GP.

Pomijanie, krzywe spojrzenia, zazdrość (po 2017 wykreślono z kalendarza DPŚ, bo co rok byliśmy mistrzami), wykluczanie, to tylko część tego rachunku, jaki płacimy za to, że jesteśmy w żużlu najlepsi. Tym największym kosztem są oczywiście wydawane przez nas pieniądze. Polska rocznie pompuje w żużel około 200 milionów złotych. To jest kolejna cena, jaką płacimy za sukcesy, ale jest to również nasz wkład w rozwój światowego żużla.