Polska gwiazda zgasła! Z hukiem wyleci ze składu

Z perspektywy Fogo Unii Leszno to był mecz z tych "do odjechania". Wiadomo było, że osłabieni leszczynianie raczej nie postawią się Stali. Najważniejszy mecz dla najbardziej utytułowanego klubu żużlowego w Polsce będzie w przyszłą sobotę, z KS Apatorem Toruń. Leszczynianie mają nadzieję, że na to spotkanie wróci lider drużyny, Janusz Kołodziej , który wciąż przechodzi rehabilitację po kontuzji. Jeśli Unia przegra z Apatorem, praktycznie będzie mogła pożegnać się z ligą. Plany Unii może pokrzyżować także potencjalna kontuzja Andrzeja Lebiediewa, który opuścił gorzowski stadion w karetce.

O tym, jak bardzo był to jednostronny mecz świadczyć może fakt, że pierwszą trójkę leszczynianie zanotowali dopiero właśnie we wcześniej wspomnianym ósmym wyścigu, a zdobył ją nowy nabytek zespołu, Banjamin Cook przywożąc za swoimi plecami Andersa Thomsena.

To koniec dla Smektały w składzie Unii

Wielce prawdopodobne jest, że Kołodziej wróci do składu Unii już w najbliższą sobotę (22 czerwca), kiedy leszczynianie zmierzą się z KS Apatorem Toruń na domowym torze. Jeśli Unia chce się utrzymać w lidze, po prostu musi to spotkanie wygrać, a może tego dokonać tylko z Kołodziejem w składzie. Kapitan drużyny ma zaplanowane jazdy treningowe w nadchodzącym tygodniu, a kibice Unii modlą się, by Kołodziej nie odczuwał ani bólu ani dyskomfortu podczas jazdy. W przeciwnym wypadku fani Unii będą mogli bukować terminy na wyjazdy do Łodzi, Krosna, Rybnika oraz innych ośrodków Metalkas 2. Ekstraligi w przyszłym sezonie.