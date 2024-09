Polska gwiazda walczy z czasem. Mamy nowe informacje

We Wrocławiu wstrzymano oddech, kiedy Maciej Janowski opuścił tor na noszach w karetce podczas czwartej rundy mistrzostw Europy na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wypadek wyglądał dramatycznie, a pierwsze doniesienia mówiły o urazie nadgarstka. Strata 33-latka byłaby opłakana w skutkach.

Odetchnęli z ulgą, teraz gwiazda walczy z czasem

Na szczęście wszystko skończyło się na strachu. - Nie ma złamań, przechodzi intensywną rehabilitację, ma bardzo dobrą opiekę z naszej strony. Wierzę, że nasz sztab medyczny, który zajmuje się nim we Wrocławiu, zrobi wszystko, żeby wrócił do pełni zdrowia. Nie mogę jednak przewidzieć, co się wydarzy w najbliższych godzinach - mówi nam Adrian Skubis.