Polska gwiazda w fatalnym położeniu. Nici z wielkiego powrotu

Już dziś poznamy jedenastu zawodników, którzy w przyszłym roku powalczą o indywidualne mistrzostwo świata. Aktualnie polskim pewniakiem do startu w Grand Prix jest tylko Bartosz Zmarzlik. W najgorszym położeniu wydaje się być Maciej Janowski, który w ubiegłym sezonie skandalicznie wypadł z elitarnego grona.

Rodak zajął jego miejsce, gwiazda na straconej pozycji

33-latka nie ujrzymy nawet w stawce Grand Prix Challenge . Polak nie wywalczył również przepustki w Tauron SEC, wypadając nawet z czołowej piątki. Wszystko wskazuje na to, że będzie musiał liczyć na przychylność organizatorów. Rok wcześniej pozbawili go miejsca w elicie.

- Maciej nie ma dobrej karty przetargowej. Nie było go nawet w eliminacjach - przyznaje nam Marek Cieślak. - A jeśli awans wywalczy Woryna lub Pawlicki, to wtedy nie mamy co liczyć na dziką kartę. Taka prawda - podkreśla były trener reprezentacji.