Polska gwiazda w dramatycznej sytuacji. Grożą mu dwa lata przerwy

Patryk Dudek ma za sobą bardzo udany sezon w barwach KS Apatora Toruń, który zwieńczył brązowym medalem w PGE Ekstralidze. Wychowanek zielonogórskiego Falubazu był jedną z kluczowych postaci, dzięki którym kibice z Torunia mogą świętować zdobycie medalu. Do pełni szczęścia zabrakło mu jednak awansu do cyklu Speedway Grand Prix. Niestety, wiele wskazuje na to, że Dudek nie może liczyć na przychylność władz żużla. Najprawdopodobniej nie otrzyma dzikiej karty na przyszły sezon. Oznaczałoby to, że czeka go kolejny rok bez startów w Grand Prix.