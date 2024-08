Polska gwiazda nie do wyciągnięcia. Hit stał się faktem

Choć to "tylko" pozostanie w obecnym zespole, to zasługuje na miano hitu. Janusz Kołodziej pozostanie wierny Fogo Unii Leszno nawet po spadku do Metalkas 2. Ekstraligi. Jedną z największych gwiazd PGE Ekstraligi chciałby niemalże każdy klub. Kołodziej dał pierwszeństwo w rozmowach transferowych włodarzom z Leszna, a strony dogadały się dzień po ostatnim spotkaniu ligowym. To nie koniec dobrych wiadomości. Również Grzegorz Zengota zostaje w klubie na kolejne dwa lata - tak, jak Kołodziej.