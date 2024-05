Polska gwiazda mówi wprost. Tam ma być walka o złoto

Dominik Kubera jest zachwycony rundą Grand Prix w niemieckim Landshut. - To jest świetny kierunek. Atmosfera, otoczka, klimat. Bardzo mi się podobało - przyznał zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin. Nie on jedyny zresztą miał taką opinię. Zdecydowanie pochwalali Landshut także inni uczestnicy zawodów. Ten ośrodek wrócił do organizacji turnieju po prawie 30 latach i wiele wskazuje na to, że zostanie na dłużej.