Polscy żużlowcy zajęli w niemieckim Landshut drugie miejsce w półfinale mistrzostw świata par i awansowali do turnieju finałowego, który w dniach 20-21 lipca odbędzie się w Togliatti. Wygrali Szwedzi, a trzecie miejsce, także premiowane awansem, wywalczyli Niemcy.

W polskim zespole wystąpili Bartosz Zmarzlik i Patryk Dudek, a skład uzupełnił Bartosz Smektała jako zawodnik młodzieżowy, który w myśl regulaminu w każdej drużynie przynajmniej raz musi pojawić się na torze.



"Biało-Czerwoni" zdobyli 24 punkty, o jeden mniej od Szwedów. Najskuteczniejszym zawodnikiem turnieju był Fredrik Lindgren, który dla zwycięzców zdobył komplet 18 punktów w sześciu biegach. Zmarzlik uzyskał 15 pkt, Dudek siedem, a Smektała dwa. Przed turniejem w Landshut Dudek zastąpił w składzie kontuzjowanego Macieja Janowskiego.



Po zasadniczej fazie turnieju bezpośredni awans do turnieju finału w Toggliatti uzyskały dwa czołowe zespoły. Trzecia drużyna zmierzyła się w dodatkowym wyścigu ze zwycięzcą biegu zespołów z miejsc 4-5.



W drugim półfinale, który odbędzie się 11 maja w Manchesterze, rywalizować będą Anglicy, Australijczycy, Duńczycy, Francuzi, Finowie, Łotysze oraz Amerykanie.



Mistrzostwa świata par na żużlu to nowa formuła wyłaniania najlepszej drużyny globu, po raz pierwszy zawody "Speedway of Nations" odbyły się rok temu we Wrocławiu. Polacy zajęli trzecie miejsce, triumfowali Rosjanie przed Anglikami.



Wyniki:

1. Szwecja 25 pkt

Fredrik Lindgren 18

Peter Ljung 6

Filip Hjeljmand 1

2. Polska 24

Bartosz Zmarzlik 15

Patryk Dudek 7

Bartosz Smektała 2

3. Niemcy 20

Martin Smolinski 11

Kai Huckenbeck 8

Michael Haertel 1

4. Czechy 19

5. Słowenia 19

6. Ukraina 10

7. Włochy 9