Rok temu Gala FIM nie odbyła się z powodu pandemii koronawirusa. W tym mamy więc podwójną galę z mistrzami sportów motocyklowych z 2020 i 2021 roku.

Zmarzlik i Miśkowiak będą się przechadzać na czerwonym dywanie

Żużel będzie miał dwóch reprezentantów z Polski: Bartosza Zmarzlika, mistrza z 2020 roku i Jakuba Miśkowiaka, tegorocznego triumfatora IMŚJ. Poza tym na czerwonym dywanie pojawią się Artiom Łaguta, aktualny mistrz świata seniorów z Rosji i Jaimon Lidsey, ubiegłoroczny mistrz świata juniorów.

Zmarzlik był już gościem na Gali FIM. Poprzednio w 2019 roku, kiedy pierwszy raz został mistrzem świata. Teraz będzie miał jednak okazję nie tylko odebrać gratulacje za drugi tytuł, ale i też spotkać księcia Alberta II, który ma być gościem specjalnym imprezy.

Albert II, gość specjalny gali, sam był sportowcem

Albert II, to syn Rainiera III, księcia Monako i Grace, księżnej Monaco. Pięciokrotnie reprezentował Monako na zimowych igrzyskach olimpijskich. Podczas igrzysk w Lillehammer w 1994 roku zajął 26. miejsce w wyścigach bobslejowych czwórek. Brał też udział w Rajdzie Dakar.

Książę pojawia się na wszystkich ważnych imprezach sportowych w państwie. Jest na meczach piłkarskiego AS Monaco, tenisowych turniejach w Monte Carlo i wyścigach Formuły 1. Można go nazwać wielkim fanem sportu. Jest przyjacielem wielu gwiazd mieszkających w Monako, zaprasza ich do siebie. Prywatnie jest mężem Charlene Wittstock, pływaczki z RPA, a od 2011 księżnej Monaco.