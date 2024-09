Polscy bracia spadli na cztery łapy, prosili o to kibice. Dalej będą kasować miliony

Przemysław Pawlicki stracił pracę pierwszy, Piotr dopiero w play-off

Piotr nowej pracy długo nie szukał. Wykonał kilka telefonów i wziął go Krono-Plast Włókniarz Częstochowa, dając mu na dokładkę kontrakt lepszy od tego, który młodszy z braci miał w Falubazie. W Zielonej Górze skasował milion złotych za podpis i 10 tysięcy za każdy zdobyty punkt. Jego stawki we Włókniarzu, to 1,1 miliona za podpis i 11 tysięcy za punkt. Piotr chciał zostać w Falubazie, ale pewnie, jak spojrzał na kasę, to szybko przestał żałować.