Położyli na stole milion złotych. W zamian poprosili go tylko o jedno

Prezes Rafinerii Trzebinia spełnił życzenie kibiców

Po latach Gollob przyznał, że taki kontrakt o tyle miał sens, że on nie chciał śrubować indywidualnych rekordów, ale pomóc klubowi w zdobyciu tytułu mistrza Polski. I w każdym meczu holował słabszych zawodników, broniąc ich przed atakami rywala. I to nie było łatwe zadanie. Kiedyś, po jednym z wyścigów z Marcinem Rempałą, Gollob rzucił tylko: - Dobrze, że już się kur... skończyło, bo nie wiedziałem, gdzie mam jechać".

Człowiekiem, który ściągnął wtedy Golloba do Tarnowa był Grzegorz Ślak, wtedy prezes Rafinerii Trzebinia. Unia akurat awansowała do Ekstraligi, a na spotkaniu z kibicami Ślak zapytał, kogo trzeba sprowadzić, żeby drużyna jechała po medale. - Przydałby się Rickardsson - powiedział ówczesny prezes Szczepan Bukowski, a Ślak zagwarantował, że załatwi Szweda. I kiedy to mówił, kibice zaczęli krzyczeć, że przydałby się jeszcze Gollob. Ślak nic nie odpowiedział, ale kilka tygodni później miał już spisane kontrakty z oboma Golloba, bo prócz Tomasza wziął też jego brata Jacka. Umowy zostały dopięte i podpisane w hotelu Victoria w Warszawie.

Gollob i Rickardsson ścigali się busami

Rickardsson miał już wtedy na koncie 5 tytułów mistrza świata, Gollob żadnego. Właśnie dlatego kibice nie wierzyli długo w transfer Tomasza. Zawodnicy za sobą nie przepadli, więc kiedy Unia załatwiła Szweda, to nie sądzono, że Gollob zgodzi się dołączyć do drużyny. On jednak nie tylko to zrobił, ale i też szybko stał się liderem drużyny. Z Rickardssonem dalej rywalizował, ale w Grand Prix i na trasie Szwecja - Polska. Panowie ścigali się dla żartu busami, wracając z meczu ligi szwedzkiej do Polski. To im wystarczało.