Położyli na stole 3,5 miliona złotych. Odpowiedź gwiazdora była krótka

11 kwietnia wraca najlepsza żużlowa liga na świecie , czyli polska PGE Ekstraliga. Drużyny i zawodnicy będą się bić o złoto, sławę i pieniądze. Ostatnio pierwszy przy kasie był Bartosz Zmarzlik. Teraz może się to zmienić.

Zmarzlik znowu skasuje miliony, ale Madsen może więcej

Kilka dni temu Zmarzlik przedłużył kontrakt z Orlen Oil Motorem Lublin do końca października 2026. Nieoficjalnie wiadomo, że znowu skasuje 5 milionów złotych . To dużo, bardzo dużo, ale jest ktoś, kto może zarobić więcej.

"Nie dacie rady", usłyszeli działacze Włókniarza od Madsena

Gdy już stało się jasne, że Stelmet Falubaz Zielona Góra kusi zawodnika, to ten nawet nie chciał słyszeć, ile może dać mu Włókniarz. "Nie dacie rady", powtarzał działaczom z Częstochowy, znając wyjściową ofertę. I choć w Falubazie nikt nie przyznaje się do podpisania lukratywnej umowy, to z kilku źródeł słyszymy, że skończyło się kwotach: 1,8 miliona złotych za podpis i 15 tysięcy za punkt.