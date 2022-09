Położył mecz i popłakał się jak dziecko

Niedzielny występ jeszcze można przełknąć, bo Woryna zdobył siedem punktów. Uznano go jednak za jednego z winowajców porażki Włókniarza, bo od kilku miesięcy przyzwyczaił do znacznie lepszych występów. Fakty są jednak takie, że zdecydowanie większe pretensje należałoby mieć choćby do Fredrika Lindgrena, który zawiódł po raz... no właśnie, który? Nie ma już sensu tego liczyć. Ewidentnie myślami Szwed jest już poza Częstochową.