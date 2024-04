Położył im najważniejszy mecz sezonu. Wielbłądy trenera

Samą zmianę Antoniego Mencela na Huberta Jabłońskiego menedżer byków nie ocenił jako błąd. - Myślę, że to dobra decyzja, bo Hubert dobrze spisywał się na treningach i podczas Ekstraligi U24. Na sobotnim treningu już Antoni Mencel wyglądał dobrze, ale skład trzeba podać wcześniej, także pozostał Jabłoński. Każdy jest mądry po fakcie. Antek miał swoje problemy i mam nadzieję, że wraca na dobre tory. On musi ustabilizować swoją jazdę, bo jeździł do tej pory za bardzo chaotycznie.

Kamień spadł mu z serca. Pachniało zwycięstwem Unii

- Cieszymy się z tego, co jest, bo mieliśmy dziś bardzo dużo pecha. Janusz Kołodziej zanotował defekt na punktowanej pozycji. To duża strata, tak samo jak Keynana, bo upadł na punktowanej pozycji. Na szczęście zawodnicy postarali się o dobry wynik na koniec. Pachniało już naszą wygraną, ale Andrzej Lebiediew nie upilnował Jarka Hampela. Wiadomo, że to doświadczony zawodnik, cwany lis. Trochę Andrzejowi zabrakło. Myślał, że zewnętrzna go poniesie, a Jarek przyciął do krawężnika i go wyprzedził. Na szczęście Januszowi Kołodziejowi udało się minąć rywala na dystansie i dowieźć biegowy remis - mówi Rafał Okoniewski.