Połowiczny sukces. Działacze rzucili się na gwiazdy

W dwóch ostatnich latach Wybrzeże kończyło zmagania w 1. Lidze Żużlowej (obecnie Speedway 2. Ekstralidze) na etapie ćwierćfinałów. Sam udział w fazie play-off był traktowany w kategoriach sukcesu, bo w sezonach 2022 i 2023 mówiło się nawet o spadku gdańszczan do Krajowej Ligi Żużlowej. Teraz działacze chcą oddalić widmo spadku, stąd wielkie przemeblowanie i zatrudnienie gwiazd.

Rozmowa Interii. Zielonogórski płacz o miejskie pieniądze. Co dalej z Falubazem? WIDEO / INTERIA.TV / INTERIA.TV

Hansen dostał propozycję, ale wolał PGE Ekstraligę

To właśnie Mads Hansen jest tym seniorem, którego nie udało się zatrzymać. Duńczyk miał na stole bardzo dobrą propozycję, jednak po bardzo udanym sezonie na zapleczu uznał, że jest to najwyższy czas na prawdziwy test w postaci transferu do PGE Ekstraligi. Wybrzeżu za bardzo nie zależało na zatrzymaniu Daniela Kaczmarka, mimo solidnych występów żużlowca. O rezygnacji z Michaela Jepsena Jensena decyzja zapadła szybko, jeszcze podczas rundy zasadniczej.



Z wypożyczeń do swoich klubów wrócili również: Keynan Rew oraz Seweryn Orgacki. Obaj jechali poniżej oczekiwań, więc w Gdańsku płakać za nimi nie będą. Działacze rozstali się także z Norbertem Kościuchem i Oskarem Kołakiem. Siedmiu zawodników odeszło, ale trzech z tego grona punktowało słabo, a czwarty (Kołak) wcale nie jeździł.



ODESZLI: Mads Hansen (Tauron Włókniarz), Keynan Rew (Fogo Unia), Daniel Kaczmarek (H. Skrzydlewska Orzeł), Michael Jepsen Jensen (InvestHousePlus PSŻ), Norbert Kościuch (Enea Polonia), Oskar Kołak (brak klubu), Seweryn Orgacki (ZOOLeszcz GKM).



Wybrzeże zostawiło kapitana. Klindt przedłużył kontrakt

Nicolai Klindt odbierał telefony z innych klubów, ale postanowił zostać w Gdańsku na dłużej. Ten żużlowiec odbudował się po dwóch słabszych latach w polskiej lidze, w przyszłym roku znów będzie chciał znaleźć się w TOP10 całej Speedway 2. Ekstraligi. Dodatkowo Duńczyk pełni rolę kapitana, a kapitanowi zawsze ciężej jest odejść.



Po zdaniu licencji trzyletni kontrakt z gdańskim klubem (do 2025 roku) podpisał Bartosz Tyburski, a drugi z wychowanków Eryk Kamiński przedłużył umowę o dwa lata, czyli do sezonu 2025 włącznie. Wcześniej znana była jeszcze przyszłość Miłosza Wysockiego. Najbardziej doświadczony młodzieżowiec w kadrze miał ważny kontrakt na kolejny rok, jednak musiał ustalić z Wybrzeżem warunki finansowe na przyszłoroczne rozgrywki. Strony doszły do porozumienia



ZOSTALI: Nicolai Klindt, Miłosz Wysocki, Bartosz Tyburski, Eryk Kamiński.



Medaliści mistrzostw świata w Gdańsku

Dział marketingu Wybrzeża zapowiadał transfery gwiazd (narratorem był Klindt) i kibice chyba się nie zawiedli. Działacze błyskawicznie przekonali do jazdy byłego wicemistrza świata Krzysztofa Kasprzaka, który rozmawiał o nowej umowie z Cellfast Wilkami Krosno oraz z Innpro ROW-em Rybnik, ale postanowił przenieść się do Gdańska.



Sporą konkurencję o podpis w Wybrzeżu wśród obcokrajowców miał natomiast Niels K. Iversen. Po burzy mózgów w klubie zdecydowano się na trzeciego zawodnika świata z 2013 roku. Ten transfer polecali Klindt i Kasprzak. Nowymi twarzami w drużynie są też Mateusz Tonder (negocjowano jeszcze m.in. z Adrianem Gałą i Szymonem Szlauderbachem) i Tom Brennan (U24). Największym znakiem zapytania jest postawa tego ostatniego. W buty Hansena to on nie wejdzie.



PRZYSZLI: Krzysztof Kasprzak (Cellfast Wilki), Niels K. Iversen, Mateusz Tonder i Tom Brennan (H. Skrzydlewska Orzeł).



Na zdjęciu: Krzysztof Kasprzak / matriały prasowe / materiały prasowe

Krzysztof Kasprzak / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński