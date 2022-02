Polowanie na mistrza świata. W Poznaniu odpalą kolejną bombę?

SpecHouse PSŻ Poznań pozazdrościł sławy Lechowi Poznań. W oknie transferowym nowa ekipa działaczy PSŻ zbudowała mocny skład, a ostatnio dołożyła menadżera Tomasza Bajerskiego. Jego przyjście określono "odpaleniem bomby". Wiele wskazuje na to, że to nie ostatnia bomba, jaką odpalą poznaniacy przed startem lgii.

SpecHouse PSŻ Poznań szykuje bombe, ale szczegółów nie zdradza

Bajerski już zdradził, że klub nie powiedział ostatniego słowa na transferowej giełdzie, że jeszcze dokona zakupu, który zmieni układ sił, bo teraz jest tak, że cztery zespoły mają niemal równe szanse.

Transferem, który może zmienić układ byłby angaż Runego Holty, który w Eltrox Włókniarzu Częstochowa podpisał kontrakt "warszawski", czyli bez ustalonych warunków finansowych i bez gwarancji startu. Holta w każdej chwili może się związać z dowolnym klubem. Z jego obozu dochodzą zapewnienia, że wylewa litry potu, że w tym roku będzie mocny.

Spytaliśmy Bajerskiego, czy PSŻ szykuje się do zakupu Holty, ale zaprzeczył. W ogóle to w Poznaniu upierają się, że Holta jest w Rawiczu, że Metalika Recycling Kolejarz zapłaciła mu 300 tysięcy złotych za podpis i 3 tysiące za punkt.

Eltrox Włókniarz wciąż czeka na zgłoszenia

Co ciekawe, w Rawiczu mówią, że oni z angażem Holty, to tylko żartowali, że nie potrzebują już kolejnych zawodników, że prędzej PSŻ zgarnie doświadczonego żużlowca. Metalika Recycling Kolejarz to w ogóle ma teraz problem, bo miasto chce dać ledwie 50 tysięcy dotacji.

O Holtę pytamy też w Eltrox Włókniarzu, bo bez formalnej zgody tego klubu nie ma szans na przenosiny zawodnika. Tam słyszymy, że temat z Kolejarzem to był, ale kiedyś, że teraz to bardziej Poznaniowi zależy na Holcie.

Jeśli Holta okaże się kolejną bombą PSŻ, to wówczas stanie się on kandydatem numer 1 do awansu do eWinner 1. Ligi. W ogóle pojawienie się tego zawodnika w drugiej lidze będzie wielkim hitem, bo przecież mówimy o byłym uczestniku Grand Prix, który zdobywał też złote medale z reprezentacją Polski w Drużynowym Pucharze Świata.