Polowanie na gwiazdy. Mocne nazwiska na liście życzeń

Na razie pewne jest jedynie to, że w kadrze Texom Stali Rzeszów zostaną Kevin Woelbert i junior Mateusz Majcher. Dawid Lampart już jest tymczasowym trenerem i niewykluczone, że za rok będzie nim nadal. Z obecnego składu ma zostać jeszcze góra dwóch seniorów. Taki jest plan.

Lista życzeń Texom Stali Rzeszów jest imponująca

Co w zamian? Jeśli uda się zrealizować, choć część planów, to kibice Stali będą zadowoleni. Na liście życzeń drugoligowca są takie nazwiska, jak Grzegorz Walasek, Mateusz Szczepaniak, Krystian Pieszczek, Patryk Wojdyło, Michael Jepsen Jensen i Antonio Lindbaeck. Klub zrobi wiele, żeby dwóch, może trzech wymienionych przez nas zawodników trafiło do Stali.