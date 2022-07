Połowa lipca, a oni już żegnają się z kibicami

Będzie to prawdopodobnie brutalne pożegnanie, ponieważ pilanie po względnie dobrym początku, ostatnio spuścili z tonu. SpecHouse PSŻ wręcz przeciwnie. Poznaniacy zmotywowali się chyba za sprawą trudnej sytuacji, w jakiej znajdowali się jeszcze niedawno. Podopiecznym Tomasza Bajerskiego po kilku wpadkach groził bowiem brak awansu do fazy play-off. Po prawdopodobnie paru męskich rozmowach w klubie Rune Holta i spółka przypominają jednak teraz zupełnie inny zespół i jeżeli w sobotę zainkasują kolejne trzy "oczka", to zapewnią sobie bilet do najlepszej czwórki.