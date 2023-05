Polonia rozgromiona. Pytają, gdzie był ten zawodnik

Porażka czternastoma punktami to dla Polonii - typowanej do bycia drugą siłą ligi - po prostu koszmar . Przyjezdni byli jak dzieci we mgle, a wspomniany Bellego dwukrotnie przegrał z Mariusem Hillebrandem, którego powinien pokonywać jedną ręką. Fatalnie pojechał też Daniel Jeleniewski, który po dwóch zerach więcej szans już nie dostał. Finalnie porażka 38:52 daje Devils naprawdę dużą szansę na punkt bonusowy, mogący zaważyć np. na utrzymaniu w lidze.

Polonia oczywiście nie ma powodów do paniki, bo wszystko i tak zacznie się w fazie play-off. Takie rezultaty jednak mocno podkopują morale zespołu, który miał być drugim faworytem rozgrywek, a bardzo wysoko przegrał z rywalem mającym zupełnie inne cele. W niedzielę do Landshut jedzie Falubaz i jeśli wygra, zbuduje naprawdę niezłą psychologiczną przewagę nad Polonią . Będzie już wyraźnie widać, kto w tej lidze jest najmocniejszy.

Pytają menedżera, gdzie był Basso

Część kibiców zwraca też uwagę na to, że drużyna jest całkowicie uzależniona od dyspozycji Wiktora Przyjemskiego, co wydaje się bardzo niebezpieczną strategią. - Chłopak ma niespełna 18 lat. Na pewno będą przytrafiać mu się gorsze mecze, bo to nie jest robot. Tymczasem my bez Wiktora nie istniejemy. Jesteśmy po prostu jak zespół walczący o utrzymanie. Ja tego nie mogę pojąć - napisał pan Tomasz.