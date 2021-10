Polonia ma gwiazdy dzięki pomocy byłego sponsora reprezentacji

Nice chciał wcześniej pomóc w podpisaniu przez Adriana Miedzińskiego kontraktu ze Zdunek Wybrzeżem Gdańsk. Sponsor miał wyłożyć różnicę między tym, co oferuje klub, a tym co żąda zawodnik. Chodziło o 100, czy nawet 200 tysięcy złotych. Do podpisania umowy jednak nie doszło.

W przypadku Abramczyk Polonii Bydgoszcz wszystko udało się jednak znakomicie. Klub z Bydgoszczy będzie miał z pomocą żużlowego sponsora nie tylko Miedzińskiego, ale i też Mateja Zagara.

Słoweniec żądał kontraktu na poziomie 400 tysięcy złotych za podpis i 4 tysięcy za punkt. Rywalizujące z Polonią o zawodnika Cellfast Wilki Krosno nie były w stanie wyłożyć takich pieniędzy. Sama Polonia też nie.

Reklama

Gdy jednak gruchnęła wiadomość, że Mads Hansen nie będzie jeździł w Stelmet Falubazie Zielona Góra, lecz w Trans MF Landshut Devils, to Polonia podjęła błyskawiczną decyzję o zakontraktowaniu Zagara. Z naszych informacji wynika, że klub ma podjąć trochę większy wysiłek finansowy, niż planował, a resztę dołoży sponsor.

Rzucą rękawicę Falubazowi?

W Bydgoszczy najwyraźniej przekalkulowali sobie, że Falubaz bez Hansena nie będzie taki mocny, więc warto zbudować gwiazdorski skład, szalejąc z finansami. Mając Kennetha Bjerre, Zagara, Miedzińskiego i zdolnego juniora Wiktora Przyjemskiego moża przecież rzucić Falubazowi rękawicę.

Sponsor przy okazji też zrobił świetny interes. I tu nawet nie chodzi o reklamę. Jak wiadomo firma Nice jest powiązana z eWinner Apatorem Toruń, który niedawno wyrwał z Falubazu Patryka Dudka. Jeśli zielonogórzanie za rok nie wrócą do PGE Ekstraligi, to Dudek nie będzie miał pokusy, żeby tam wracać. Może zakotwiczyć w Toruniu na dłużej.