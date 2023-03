Półki świecą pustkami. To może być duży problem

15 miesięcy opóźnienia przez maszynę

- Cały czas jest problem z kołami. Jest ich na rynku za mało. Prawda jest też taka, że zawodnicy mogą startować na tych, w które się zaopatrzyli w zeszłych latach. To nie jest tak, że z każdym rokiem trzeba mieć nowe. Obecnie mamy opóźnienie jeśli chodzi o dostawę przednich bezdętkowych kół, ale producent już zapewnił, że ta sytuacja się niebawem uspokoi . Wynikało to m.in. z piętnastomiesięcznego opóźnienia na jedną z dużych maszyn używanych do ich produkcji - mówi nam Rafał Lewicki, menedżer Artioma Łaguty oraz właściciel sklepu z częściami do motocykli.

Covid miał na to wpływ

- Żużel to jest specyficzny sport, w którym największe zapotrzebowanie na części jest zimą, gdy budowane są motocykle. Przedsiębiorstwa, które produkują sprzęt żużlowy, to w większości małe firmy, które mają określoną wydajność. Od momentu wybuchu pandemii dostęp do części i materiałów nie jest łatwy i na pewno one nie zalegają na półkach. Nie działa to obecnie super płynnie. Nie dotyczy to wszystkich elementów, bo niektórych jest sporo - zakończył Rafał Lewicki.