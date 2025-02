Polka obraca milionami, mocno skrytykowała swój były klub. Szybka riposta

Klub z Rzeszowa po wielu latach posuchy w końcu zaczął odnosić sukcesy. W sezonie 2023 Stal wygrała zmagania w Krajowej Lidze Żużlowej i awansowała na zaplecze PGE Ekstraligi. Działaczy to jednak nie zadowala - chcą jak najszybciej wrócić do elity. Choć prezes Michał Drymajło ściągnął do zespołu trzykrotnego mistrza świata Taia Woffindena oraz Pawła Przedpełskiego, to zdaniem ekspertów Stal jest tylko trzecią lub czwartą siłą ligi.



