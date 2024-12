Politycy wspierają polski klub. Dojdzie do gruntownych zmian

Na stadionie żużlowym w Gdańsku w najbliższym czasie dojdzie do wielkich zmian. Miasto Gdańsk ogłosiło przetarg na remont toru, a następnie zostaną wykonane niezbędne prace. - To kolejna duża inwestycja po budowie odwodnienia liniowego i krawężnika wykonanej przed minionym sezonem - mówi nam Rafał Sumowski, menedżer ds. komunikacji klubu. Ogólnie to na prawie całym obiekcie niebawem powinno dojść do radykalnych zmian. Ostatni większy remont miał miejsce na początku XXI wieku, aktualnie stadion jest już mocno wysłużony.