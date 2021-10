Polis gotowy na eWinner 1. Ligę? Bardziej już nie będzie

Patryk Głowacki Żużel

Sezon 2021 w 2. Lidze Żużlowej przeszedł do historii. Po juniorach wytypowaliśmy najlepszych polskich zawodników ligi. Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Oskar Polis. To kolejny dobry rok w wykonaniu 25-latka. Wydaje się, że jeśli zawodnik otrzyma okazję, powinien przejść do eWinner 1. Ligi. Tylko w ten sposób wykona on kolejny krok w karierze. Nie ma sensu za długo kisić się w 2-ligowym sosie.

