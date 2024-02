Policzyliśmy, ile kibice zapłacą za oglądanie żużla. Tanio nie będzie

Żużel. PGE Ekstraliga. Tyle trzeba zapłacić za oglądanie najlepszej ligi świata

Jeśli natomiast chcemy oglądać również piątkowe spotkania w Eleven, to musimy wykupić dodatek za 20 złotych, co daje nam łączny koszt 74 złotych. Korzystniej będzie jednak kupić miesięczny pakiet na platformie Eleven Sports za 15,90 zł. Wtedy zapłacimy 69,90 zł. Jeśli chodzi o cykl Speedway Grand Prix i Speedway of Nations, to musimy zakupić Eurosport Extra w Playerze. Cena pakietu jest zależna od tego, czy irytują nas ciągnące się reklamy, czy też nie. Taniej wychodzi oczywiście wersja z reklamami, która kosztuje 20 złotych.