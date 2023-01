Policzyli ile są warci. Można usiąść z wrażenia!

Badania przeprowadził Instytut Monitorowania Mediów oraz firma Pentagon Research, która specjalizuje się w badaniach z zakresu marketingu sportowego. Jak wykazała analiza, ekspozycja marek sponsorów i partnerów klubu stale rośnie. - Współpracujemy z Klubem Żużlowym Orzeł Łódź już kolejny sezon i za każdym razem wykonane przez nas badania jasno pokazują, że żużel w Łodzi rozwija się i marketingowo jest to dyscyplina atrakcyjna dla sponsorów i partnerów angażujących się w sponsoring klubu - mówi Adam Pawlukiewicz z firmy Pentagon Research w informacji prasowej przesłanej do mediów

Za tymi słowami stoją imponujące liczby. Jak informuje łódzki klub, kilka miesięcy sezonu 2022 przełożyło się na wartość ekspozycji sponsorów i partnerów klubu na poziomie 20 milionów 400 tysięcy złotych. To blisko 100% więcej, niż w sezonie 2021. Względem 2020 roku, łodzianie odnotowali wzrost wartości o 12 milionów złotych. Kwoty robią wrażenie.

Nie tylko Orzeł Łódź zyskuje na wartości

Co ciekawe, dobre wiadomości dla sympatyków Orła są dobrymi wieściami dla kibiców żużla w ogóle. Wszystko dlatego, że "czarny sport" utrzymuje się w czołówce najpopularniejszych dyscyplin w Polsce. - Wykonane przez nas badanie wartości mediowej ponownie umiejscowiło żużel w czołowej piątce zestawienia TOP 20 dyscyplin w Polsce, co daje ogromne możliwości marketingowe - przyznaje Adam Pawlukiewicz z Pentagon Research. - KŻ Orzeł potrafi to wykorzystać dodaje przedstawiciel firmy badawczej.