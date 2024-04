Policja w gotowości, kibice bojowo nastawieni. To muszą zrobić, jeśli nie chcą spaść z ligi

Po dwóch latach przerwy wracają żużlowe derby Polski. Na przyjazd kibiców z Zielonej Góry do Leszna zaproszono poznańskie oddziały prewencyjne, by zapewnić bezpieczeństwo. Wszystkie bilety na to spotkanie zostały wyprzedane i mecz obejrzy nadkomplet widzów. Jeśli Unia Leszno chce utrzymać się w lidze musi pokonać Falubaz, a jej gwiazdy, Andrzej Lebiediew i Bartosz Smektała muszą poprawić jazdę parą, bo w poprzedniej kolejce PGE Ekstraligi sobie bardziej przeszkadzali niż pomagali.