Półfinały pod znakiem sensacji? Zła wiadomość dla Motoru i Sparty

Ekspert vs. dziennikarz, to tradycyjny cykl Interii, w którym dziennikarz naszej redakcji wspólnie z ekspertem typują wyniki meczów PGE Ekstraligi. Tym razem między stronami zupełnie nie ma zgodności w kontekście spotkań półfinałowych.

For Nature Solutions Apator Toruń - Betard Sparta Wrocław

Michał Konarski: Tutaj wszystko będzie już załatwione po pierwszym meczu. Apator jako lucky loser wszedł do czołowej czwórki, ale uważam że jest w niej najsłabszy. A na pewno słabszy niż Betard Sparta, która po chwilowej zadyszce wraca na swój poziom. W Toruniu wygrają goście. Mój typ: 41:49

Tauron Włókniarz Częstochowa - Platinum Motor Lublin

Piotr Markuszewski: Motor to bardzo mocna drużyna. Mają silną kadra seniorska i do tego świetnego juniora Cierniaka, który stanowi dla sztabu szkoleniowego alternatywę i stwarza rozmaite możliwości taktyczne. To będzie ciekawy mecz, ale sądzę, że ze wskazaniem na aktualnych Drużynowych Mistrzów Polski.