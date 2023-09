Polały się łzy. "Złote dziecko" z płaczem opuszcza swój klub

Rozmowy menedżera Wiktora Przyjemskiego - Marka Ziębickiego z klubami PGE Ekstraligi nie były żadną tajemnicą. Decyzja o transferze do Platinum Motoru zapadła już kilka tygodni temu (w przypadku awansu Polonii miał zostać w Bydgoszczy) . Teraz, kiedy brak awansu jest przesadzony, oficjalne ogłoszenie kontraktu w Lublinie, to tylko kwestia czasu.

Przyjemski najlepszym zawodnikiem I ligi

Przyjemski w tym sezonie wykręcił średnią biegową 2,500. To najlepszy wynik spośród wszystkich zawodników. W poprzednich latach tylko Jack Holder wyśrubował jeszcze lepszy wynik (2,625). Australijczyk tej sztuki dokonał w pandemicznym sezonie 2020. Nie zapominajmy jednak, że Przyjemski ma dopiero 18-lat. W tym wieku naprawdę trudno jest ustabilizować formę i być dominatorem również w meczach wyjazdowych. On to ma.



Polonia do ostatniego wyścigu toczyła wyrównany dwumecz z ROW-em. Pod nieobecność Przyjemskiego, z cienia w biegach młodzieżowych wyszli Bartosz Nowak oraz Olivier Buszkiewicz. W tym miejscu można dodać, że Przyjemski wygrał swoje wszystkie biegi juniorskie na torze w Bydgoszczy (21!). Bydgoszczanie - w przeciwieństwie do rybniczan osłabionych brakiem Patricka Hansena - nie mogli zastosować Z/Z. Gdyby drużyny wystartowały w pewnych składach, to pewnie z finału cieszyliby się w Bydgoszczy.