Grand Prix Łotwy w Rydze. Straszny wypadek Thomsena

Już w drugim wyścigu doszło do strasznego wypadku Andersa Thomsena . Kibice na trybunach i przed telewizorami przeżyli chwilę grozy! Duńczyk na pierwszym łuku drugiego okrążenia zahaczył o motocykl Jasona Doyle'a - i jadąc z pełną prędkością - uderzył w bandę. To nie koniec. Przeleciał jeszcze za nią, a następnie spadł na pas bezpieczeństwa, gdzie uderzył w drabinkę jednego z fotografów. Selekcjoner reprezentacji Danii w rozmowie z Eurosportem potwierdził, że zawodnik stracił na chwilę przytomność i z wypadku nic nie pamiętał . Thomsen jako winowajca przerwania wyścigu został wykluczony z powtórki, ale to nie miało żadnego znaczenia dla jego wyniku, bo więcej na torze się nie pojawił. Zastępowali go zawodnicy rezerwowi. W dalszej fazie zawodów doszło do kilku upadków, natomiast na szczęście już nie zobaczyliśmy tak poważnych "dzwonów ". Mimo to kraksa z wyścigu siódmego również mogła niektórych zaniepokoić. Pociągnęło Gustsa, Łotysz wpadł w Leona Madsena i obaj upadli na tor. Jadący za nimi Martin Vaculik położył motocykl, aby nie wpaść w rywali. Wszyscy szybko wstali i kontynuowali udział w turnieju.

Zmarzlik najlepszy z Polaków, Janowski i Dudek poza półfinałami

Pojedynek lidera z wiceliderem w półfinale. Na tym się nie skończyło

Wyniki turnieju w Rydze:

1. Bartosz Zmarzlik (Polska) 15 - (3,2,w,2,2,3,3) - 1. miejsce w finale, 20 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

2. Fredrik Lindgren (Szwecja) 16 - (2,3,2,2,3,2,2) - 2. miejsce w finale, 18 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

3. Martin Vaculik (Słowacja) 13 - (1,3,1,2,3,2,1) - 3. miejsce w finale, 16 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

4. Tai Woffinden (Wielka Brytania) 14 - (1,3,3,1,3,3,w) - wykluczenie w finale, 14 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

5. Jason Doyle (Australia) 11 - (3,2,2,0,3,1) - 12 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

6. Max Fricke (Australia) 11 - (2,1,3,3,1,1) - 11 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

7. Leon Madsen (Dania) 9 - (1,2,3,3,0,0) - 10 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

8. Daniel Bewley (Wielka Brytania) 8 - (3,3,0,1,1,0) - 9 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

9. Robert Lambert (Wielka Brytania) 7 - (0,1,3,1,2) - 8 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

10. Maciej Janowski (Polska) 7 - (2,0,1,3,1) - 7 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

11. Andrzej Lebiediew (Łotwa) 7 - (3,2,w,1,1) - 6 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

12. Mikkel Michelsen (Dania) 7 - (0,1,2,2,2) - 5 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

13. Patryk Dudek (Polska) 6 - (2,0,2,0,2) - 4 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

14. Kim Nilsson (Szwecja) 5 - (0,1,1,3,0) - 3 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

15. Francis Gusts (Łotwa) 1 - (1,w,0,0,0) - 2 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

16. Ernest Matjuszonok (Łotwa) 1 - (1,0,x,x,x) - 1 pkt do klasyfikacji generalnej cyklu GP

17. Anders Thomsen (Dania) 0 - (w,-,-,-,-)

18. Ricards Ansviesulis (Łotwa) 0 - (u,0)